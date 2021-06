Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Pkw-Fahrer überfuhr auf der Fahrbahn stehende und liegende Warnbaken - Polizei sucht Zeugen!

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 07.06.2021, teilte ein 25-jähriger Wilhelmshavener der Polizei gegen 00.30 Uhr mit, dass er mit seinem Pkw zwei Warnbaken überfahren habe, die sich auf der Fahrbahn der Friedrich-Paffrath-Straße in Höhe der dortigen Baustelle im Bereich der Hochschule befanden. An seinem Pkw entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Aufgrund der Lage der Baken ist davon auszugehen, dass diese zuvor von unbekannten Tätern von der Baustelle auf die Fahrbahn platziert wurden, so dass die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat und um Mithilfe der Bevölkerung bittet: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

