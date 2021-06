Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven- Polizei sucht Zeugen!

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 29.05.2021, 12.00 Uhr, bis 01.06.2021, 11.00 Uhr, wurde ein schwarzer Pkw Passat in der Hamburger Straße in Höhe der Hausnummer 2 vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich des hinteren Stoßfängers beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell