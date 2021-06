Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Wilhelmshaven - 23-Jähriger verliert bei Überholmanöver die Kontrolle über seinen Pkw und kommt von der Fahrbahn ab (mit Bild)

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verlor ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Schortens gegen 00.10 Uhr im Rahmen eines Überholvorgangs die Kontrolle über seinen Pkw, kam in der Straße "Am tiefen Fahrwasser" nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach den Deichzaun und kam erst auf der Deichfläche zum Stehen. Eine 21-jährige Mitfahrerin aus Wilhelmshaven verletzte sich hierbei leicht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Zaun und an der Deichfläche entstanden Sachschäden.

