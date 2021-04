Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Kind

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen mit einem verletzten Kind am Freitagabend, 23. April 2021, sucht die Polizei die Fahrerin oder den Fahrer eines beteiligten Autos. Gegen 19.30 Uhr war ein achtjähriges Mädchen an der Skagerrakstraße vom Gehweg auf die Fahrbahn gelaufen und dabei von einem dunkelblauen Fahrzeug erfasst worden. Die unbekannte Autofahrerin bzw. der unbekannte Autofahrer setzte die Fahrt fort, während die junge Gelsenkirchenerin zunächst nach Hause ging, ehe sie in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurde. Die Polizei bittet die beteiligte Autofahrerin oder den Autofahrer, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallfahrzeug machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6230 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

