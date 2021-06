Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven mit fünf leicht verletzten Personen (mit Bild)

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, den 08.06.2021, ereignete sich gegen 19.05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Peterstraße in Wilhelmshaven, bei dem fünf Personen leichte Verletzungen erlitten.

Eine 24-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem Pkw, in dem sich zwei Mitfahrerinnen im Alter von 23 und 24 Jahren befanden, unerlaubter Weise nach links in die Grenzstraße abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden und bevorrechtigten Pkw einer 19-jährigen Fahrzeugführerin, in dem weiterhin eine 29-jährige Mitfahrerin saß. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Pkw der 19-jährigen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen vor einem Geschäft befindlichen Baum fuhr. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit waren. Alle Personen wurden leicht verletzt.

