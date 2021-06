Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Betriebserlaubnis erloschen: Verfügungseinheit der PI Wilhelmshaven/Friesland kontrolliert im Stadtgebiet und stellt erneut zwei Pkw und ein Motorrad sicher

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Montag sowie am gestrigen Tag führten Beamte der Verfügungseinheit (VE) der PI Wilhelmshaven/Friesland erneut Kontrollen im Wilhelmshavener Stadtgebiet durch. Am Montag trafen sie in der Mellumstraße, in der Ernst-Barlach-Straße sowie in der Sven-Hedin-Straße jeweils auf Fahrzeuge, deren Betriebserlaubnis erloschen waren. Die Folge: Sicherstellungen und die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren! In der Mellumstraße war die Betriebserlaubnis eines gegen 10.00 Uhr kontrollierten Pkw eines 25-jährigen Fahrzeugführers aus Schortens erloschen, da der Standgeräuschpegel erhöht war. Gleiches traf auf einen weiteren Pkw zu, den die Beamten gegen 16.00 Uhr in der Ernst-Barlach-Straße kontrollierten und an dessen Steuer sie auf einen 27-jährigen Mann aus dem Südbrookmerland trafen. Nach der Sicherstellung beider Fahrzeuge folgt eine Untersuchung beim TÜV. In der Sven-Hedin-Straße nahmen die Beamten den Pkw eines 29-jährigen in Augenschein, an dem sie eine Änderung der Rad-Reifen-Kombination in Verbindung mit einem geänderten Fahrwerk feststellten, die nicht abgenommen worden war. In diesem Fall folgte die Untersagung der Weiterfahrt des Fahrzeuges. Gestern führten die Beamten der VE weitere Kontrollen im Stadtgebiet durch, die erneut zu Beanstandungen führten. Im Ladeweg stellten die Beamten dabei u.a. ein Motorrad eines 39-Jährigen sicher, das durch einen deutlich erhöhten Geräuschpegel aufgefallen war. Augenscheinlich wurde ein nicht zugelassener Endschalldämpfer mit selbst geschweißtem Verbindungsrohr zum Krümmer montiert. Die Messung ergab einen Geräuschpegel von 110 Dezibel, der für das menschliche Ohr bereits eine Schmerzgrenze darstellt. Die Kontrolle eines Pkw im Dodoweg ergab, dass dessen Betriebserlaubnis durch das Aufbringen von Lack auf die Heckleuchten erloschen ist. Durch das Lackieren der Heckleuchten wird die Erkennbarkeit der lichttechnischen Einrichtungen, wie beispielsweise das Bremslicht, erheblich erschwert. Alle kontrollierten Fahrzeugführer erwartet die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Polizeioberkommissar Patrick Koch, Leiter der VE, mahnt: "Diese Manipulationen sind für alle Mitmenschen nicht nur durch die veränderte Fahrzeuglautstärke störend, sondern gefährden auch die Sicherheit des Straßenverkehrs im erheblichen Maße." "Es werden oftmals Fahrzeugteile verwendet, die nicht zugelassen sind und damit ein erhöhtes Sicherheitsrisiko im Fahrbetrieb darstellen", so Koch weiter. Neben den nicht unerheblichen Kosten für das Abschleppen und die Fertigung des Gutachtens droht den betroffenen Kraftfahrzeugführern ein zusätzliches Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren mit einem Bußgeld von 90 Euro. Den Fahrzeugführer in der Sven-Hedin-Straße erwartet zudem noch ein Punkt in Flensburg. Die Polizei kündigt zukünftig weiter verstärkte Kontrollen im Stadtgebiet Wilhelmshaven und Landkreis Friesland in Sachen Autotuning an.

