Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Zetel - 15-jähriger Radfahrer verletzt - Polizei Zetel sucht Zeugen

Zetel (ots)

Am Mittwoch befuhr ein 15-Jähriger aus Zetel gegen 16.30 Uhr mit einem Mountainbike die Straße Lehmhörn in Richtung B 437. In Höhe der Hausnummer 2 b beabsichtigte er an einem am Fahrbahnrand geparkten PKW vorbeizufahren. Ein nachfolgender PKW scherte ebenfalls zum Vorbeifahren aus und hielt dabei nicht den erforderlichen Seitenabstand zu dem Radfahrer ein. Dieser musste ausweichen, stieß dabei gegen den abgestellten PKW Mitsubishi Space und prallte in die Heckscheibe des Fahrzeuges. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das verursachende Fahrzeug fuhr weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Es soll sich um einen schwarzen etwas größeren PKW als den Mitsubishi handeln. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Zetel unter der Rufnummer 04453 989590 in Verbindung zu setzen.

