Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Offensichtlich nicht an sein kriminelles Ziel gelangte ein unbekannter Täter, der am Donnerstagabend zwischen 19:15 und 00:45 Uhr in eine Wohnung in der Straße "Unter den Weinbergen" in der Sindelfinger Oststadt eindrang. Durch Aufhebeln der Haustür verschaffte er sich Zugang zur Wohnung und machte sich in verschiedenen Räumen zu schaffen. Dabei war er offensichtlich nur auf Bargeld aus, fand aber keines. Personen, die am Donnerstagabend verdächtige Wahrnehmungen im dortigen Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell