Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich über ein offen gelassenes Fenster stiegen zwischen Dienstag 20.00 Uhr und Donnerstag 07.00 Uhr noch unbekannte Täter in eine Schule in der Schulstraße in Münchingen ein. Die Unbekannten gelangten so in eines der Klassenzimmer. Sie durchsuchten die vorhandenen Schränke und brachen das Lehrerpult auf. Aus diesem stahlen sie einen Computer. Anschließend gingen sie ins erste Obergeschoss und versuchten eine Tür eines weiteren Zimmers aufzubrechen. Nachdem dies den Tätern nicht gelang, stahlen sie einen Feuerlöscher aus dem Flur und machten sich anschließend mit ihrer Beute im dreistelligen Wert davon. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 839902-0 mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell