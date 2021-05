Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nachtragsmeldung zu Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in Bietigheim-Bissingen: Zwei Tatverdächtige stellen sich nach Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Zeugenaufruf am 26.05.2021 um 10:58 Uhr ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4924664 ) zu einer Auseinandersetzung zwischen jugendlichen Mädchen im Overland-Park in Bietigheim-Bissingen, stellten sich zwei Tatverdächtige am Donnerstag gegen 11:50 Uhr beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 13 und 15 Jahren machten Angaben zum Tatablauf und räumten die Körperverletzungen ein. Auslöser der körperlichen Auseinandersetzung sei gewesen, dass die 13-Jährige sich von der 18-jährigen Geschädigten provoziert gefühlt habe. In den anschließenden verbalen Streit habe sich dann die 15-Jährige eingemischt und in der Folge die 18-Jährige angegriffen und verletzt. Mehrere andere Jugendliche wollten die Parteien dann trennen. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern noch an.

