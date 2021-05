Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Herrenberg gegen zwei Fahrzeuglenker, die am Donnerstag gegen 06.00 Uhr auf der Landesstraße 1184 zwischen Nebringen und Herrenberg-Gültstein hintereinander her fuhren. Zunächst befand sich ein 66 Jahre alter Nissan-Fahrer hinter einem 59-jährigen Opel-Lenker. Auf der Strecke in Richtung des sogenannten Ackermannkreisels soll es zu gegenseitigen Nötigungen gekommen sein. So kam es wohl zu Ausbremsmanövern und auch zu einer Beleidigung mittels einer Geste seitens des 59-Jährigen. Beide PKW-Lenker begaben sich anschließend zum Polizeirevier Herrenberg. Dieses sucht nun Zeugen, die die Fahrweise des Nissan- und des Opel-Lenkers beobachtet haben, und bittet diese sich unter Tel. 07032 2708-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell