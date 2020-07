Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufmerksame Zeugin scheitert bei Warnung vor Betrüger

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Hillegossen-

Eine aufmerksame Bielefelderin warnte am Donnerstag, 09.07.2020, ihren Nachbarn, als sie bemerkte, dass er Geld an einen Betrüger übergab. Dem Täter gelang mit seiner Beute die Flucht.

Donnerstagmittag gegen 13:15 Uhr hielt sich eine 77-jährige Bielefelderin vor dem Mehrfamilienhaus in der Dirschauer Straße auf, als ihr ein unbekannter Mann auffiel, der auf das Haus zu steuerte. Sie sprach ihn an. Ohne zu reagieren klingelte der Mann bei einem Hausbewohner und betrat das Haus. Die 77-Jährige schöpfte Verdacht, da sie am Mittwochabend einen Anruf von "Falschen Polizisten" erhalten hatte. Von Bekannten hatte sie gehört, dass diese auch Anrufe erhalten hatten. Deshalb folgte sie dem Mann in den Hausflur.

Aus den Gesprächsfetzen zwischen einem Hausbewohner und dem Unbekannten schloss sie, dass ihr Nachbar gerade Opfer der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamten" wurde. Sie rief ihm zu, nicht zu bezahlen und ging die Treppenstufen hinauf in Richtung der Männer. Der Täter eilte mit der Beute an ihr vorbei aus dem Haus. Die Zeugin verfolgte ihn und sah, wie er in eine silberne Limousine mit einem Kennzeichen aus KLE stieg und in Richtung Obere Hillegosser Straße wegfuhr.

Sie beschrieb den hinzugerufenen Polizisten den Geldabholer als circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 190 cm bis 195 cm groß, schlank, von kräftiger und muskulöse Statur. Er trug mittelblonde Haare, war dunkel bekleidet und trug eine Jeans, Basecap und Männerumhängetasche.

Der Nachbar bestätigte den Beamten, dass er Anrufe der "Falschen Polizisten" erhalten hatte. Die Täter agierten mit der bekannten Masche. Sie instruierten ihn, sollten Bankmitarbeiter bei der Geldabhebung Fragen stellen, vorzugeben, die Geldsumme für einen Autokauf zu benötigen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

