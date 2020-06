Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (217/2020) Unfall auf nasser B 446 - Ford Fiesta kommt von der Fahrbahn ab und landet im Graben, Beifahrer schwer verletzt

Göttingen (ots)

Bovenden, Bundesstraße 446 in Fahrtrichtung, Billingshausen in Fahrtrichtung Holzerode Samstag, 13. Juni 2020, gegen 23.20 Uhr

BILLINGSHAUSEN (jk) - Ein mit zwei jungen Männern besetzter Ford Fiesta aus dem Landkreis Göttingen ist am Samstagabend (13.06.20) gegen 23.30 Uhr auf der B 446 bei Billingshausen (Landkreis Göttingen) verunfallt. Dabei wurden der 19 Jahre alte Beifahrer schwer und der 23-jährige Fahrer leicht verletzt. Nach derzeitigen Informationen kam der Wagen aus noch unbekannten Gründen in einer Rechtskurve auf regennasser Straße von der Fahrbahn ab und fuhr in den linksseitigen Graben. Beide Verletzte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Göttingen gebracht. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro.

