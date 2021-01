Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Rheine, Ladendiebstahl, zwei Tatverdächtige festgenommen

Emsdetten, Rheine (ots)

Im Bereich eines Discounters an der Borghorster Straße in Emsdetten hat die Polizei am Donnerstagnachmittag (21.01.2021) zwei Ladendiebe festgenommen. Es handelt sich um zwei Rumänen im Alter von 25 und 26 Jahren. Beamte hatten die Beschuldigten zuvor in Rheine beobachtet. Sie waren unter anderem aufgefallen, weil sie mit einem Peugeot mit auswärtigem Kennzeichen mehrere Supermärkte hintereinander anfuhren, aber nie direkt auf dem dazugehörigen Parkplatz parkten. So fuhren die Verdächtigen gegen 15.26 Uhr in den Bereich des Lidl-Markts an der Elter Straße in Rheine. Das Auto parkten sie in einem nahe gelegenen Wohngebiet. Anschließend machten sie sich kurz hintereinander zu Fuß auf den Weg zum Geschäft. Nach ihrer - stets etwas zeitversetzten - Rückkehr zu ihrem Pkw fuhren die Rumänen einen weiteren Discounter an, diesmal in Emsdetten. Sie parkten den Peugeot erneut etwas abseits in einem Industriegebiet. Dann gingen sie in den Aldi-Markt und schauten sich in den Gängen auffällig um. Nachdem sie auch dieses Geschäft verlassen hatten, kontrollierte die Polizei die Verdächtigen. Die Beamten durchsuchten den Wagen und fanden eine große Menge mutmaßlichen Diebesguts. Es handelte sich dabei vor allem um Waren des täglichen Bedarfs. Die einzelnen Artikel waren oft in großer Stückzahl vorhanden. Wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls wurden die beiden 25- und 26-Jährigen vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache Emsdetten gebracht. Dort übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Das für den Diebstahl genutzte Auto wurde ebenfalls für weitere Untersuchungen zur Wache gefahren. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Ob die Rumänen für weitere Ladendiebstähle im Kreis Steinfurt verantwortlich sind, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen im Fall dauern an.

