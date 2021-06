Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der K 98 - Pkw kommt von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt im Straßengraben zum Stillstand - Insassen werden leicht verletzt

Wangerland (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Donnerstag, den 10.06.2021, gegen 18.00 Uhr im Wangerland die K 98 aus Richtung Oldorf kommend in Fahrtrichtung Tettens. In Höhe der Gemarkung Pievens geriet er beim Durchfahren einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleudern und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Im dortigen Straßengraben überschlug sich der Pkw mehrfach und kam auch dort zum Stillstand. Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell