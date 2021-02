Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Polizei nimmt dreiste Diesel-Diebe fest

Mannheim-Neckarstadt: (ots)

Auf frischer Tat ertappte die Polizei am Donnerstagmorgen gegen 2:40 Uhr zwei Männer in der Diffenéstraße in Höhe der Altrheinbrücke, als sie mit Hilfe eines zurechtgeschnittenen Schlauches Diesel aus einem am Fahrbahnrand geparkten LKW in den Tank ihres Opels umfüllten. Wegen ihres verdächtigen Verhaltens an der unbeleuchteten Örtlichkeit fielen die beiden Personen einer aufmerksamen Polizeistreife auf. Die Polizeibeamten unterzogen sie einer Kontrolle und nahmen die beiden Dieseldiebe im Alter von 23 und 35 Jahren unverzüglich fest. Nach Abschluss erster polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurden beide wieder entlassen. Sie müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell