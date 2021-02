Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Feuerwehreinsatz wegen brennendem Fahrzeug

Mannheim-Friedrichsfeld: (ots)

Wegen eines brennenden Fahrzeuges kam es am Donnerstag gegen 0:40 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz im Langlachweg. Eine Mercedes R-Klasse war aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Ein Zeuge war durch ein lautes Geräusch aufmerksam geworden und hatte unverzüglich die Feuerwehr verständigt. Ein Löschzug der Hauptfeuerwache Mannheim sowie die freiwillige Feuerwehr Friedrichsfeld brachten den Brand schnell unter Kontrolle. An dem Auto entstand Totalschaden in einer geschätzten Höhe von mehreren Tausend Euro. Über die Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Brandermittler beim Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444.

