Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Eilige Einbrecher - Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim (ots)

Eilig hatten es unbekannte Täter am Mittwochmorgen bei einem Einbruch im Stadtteil Seckenheim. Der Geschädigte hatte gegen 7.45 Uhr das Schlafzimmer seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Badener Straße verlassen, nachdem er die Balkontür zum Lüften geöffnet hatte. Als er wenige Minuten später wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass die Nachttischschubladen geöffnet waren und deren Inhalt auf dem Boden verteilt lag. Die Einbrecher waren offenbar zwischenzeitlich über den Balkon und die geöffnete Schlafzimmertür in das Schlafzimmer eingedrungen und hatten im Schlafzimmer die Schubladen durchwühlt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ließen sie ein Hörgerät sowie ein Kuvert mit Bargeld mitgehen und verschwanden wieder.

Zeugen, denen verdächtiges aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell