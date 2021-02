Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Friedrichsfeld (ots)

Erheblichen Sachschaden verursachte ein Lastwagenfahrer am Dienstag bei einem Unfall im Stadtteil Friedrichsfeld. Der Unbekannte streifte zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren, einen im Langlachweg am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und beschädigte diesen an der hinteren linken Fahrzeugseite. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, einfach weiter.

Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Lastwagen gehandelt haben soll.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

