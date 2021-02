Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Wohnungseinbruch - Wer hat verdächtiges beobachtet?

Mannheim-Neckarau (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Donnerstag, 28.01.2021 und Mittwoch, 03.02.2021 in eine Wohnung im Stadtteil Neckarau ein. Die Einbrecher schlugen das Schlafzimmerfenster der Wohnung im Erdgeschoss eines Anwesens in der Gralsstraße ein und stiegen durch dieses in die Wohnräume ein. In der Wohnung durchwühlten die Unbekannten zahlreiche Schränke und Behältnisse. Ob die Einbrecher etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

