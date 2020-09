Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Randaliererin wird beleidigend und widersetzt sich - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Eine alkoholisierte und randalierende Frau ist in der Nacht zum Donnerstag, 17.09.2020, in Weil am Rhein in Gewahrsam genommen worden. Kurz nach 00:30 Uhr hatte ein Mitarbeiter einer Shisha-Bar um Hilfe gerufen, da eine Frau den Laden auseinandernehmen würde. Die Polizei traf dort auf eine betrunkene und höchst aggressive 22 Jahre alte Frau. Sie wurde gegenüber den Einsatzkräften beleidigend und wehrte sich, als sie in Gewahrsam genommen werden sollte. Sie spuckte, trat um sich und versetzte einem Polizeibeamten einen Kopfstoß. Bei ihrer Durchsuchung auf dem Polizeirevier wurde eine geringe Menge Cannabis gefunden. Eine Alkoholüberprüfung ergab gut zwei Promille. Die Frau blieb bis zum Morgen in einer Zelle, was allerdings auch nicht gerade zur Beruhigung ihrer Nerven beitrug. Sie schrie nach wie vor herum, beleidigte die Polizistinnen und Polizisten und trat gegen die Zellentüre.

