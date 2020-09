Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt - Polizisten beleidigt

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer hat nach einem Sturz am Mittwochabend, 16.09.2020, in Weil am Rhein bei der angeordneten Blutentnahme die Polizisten beleidigt. Kurz nach 18:30 Uhr war der 29-jährige in einem Kreisverkehr in der Hauptstraße mit seinem E-Bike zu Fall gekommen, nachdem er diesen in die verkehrte Richtung befahren hatte. Über zwei Promille zeigte der Alcomat bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Mannes an, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Im Krankenhaus beleidigte der Mann die begleitenden Beamten und hinderte diese, nachdem die Blutprobe erhoben worden war, an der Wegfahrt. Er stellte sich mehrfach hinter den Streifenwagen. Er wird angezeigt.

