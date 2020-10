Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am Sonntag (25.10.2020), gegen 12:10 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall in der Gröpelinger Straße in Bad Bederkesa gekommen. Dabei fuhr ein 66-jähriger Geestländer mit seinem Pkw gegen die Ladenfront eines Imbisses und verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Am Imbiss und am Pkw kam es zu Sachschäden. Derzeit wird von einem medizinischen Notfall beim Unfallbeteiligten ausgegangen, der zum Unfall und auch zu dessen Tod geführt hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell