POL-WHV: Unfall in Sande - Pkw-Fahrer kommt vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen von der Fahrbahn ab und fährt gegen Hauswand - Leichter Gebäudeschaden

Sande (ots)

Am Donnerstag, 10.06.2021, ereignete sich in Sande um 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße (K 294) aus Richtung L 815 kommend in Fahrtrichtung Sanderbusch. Von der Hauptstraße bog er dann nach links auf die Straße Am Markt ab, wobei er vermutlich auf Grund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der Pkw steuerte gegen eine Hauswand im Einmündungsbereich und streifte diese leicht. Der 41-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden am Haus wird auf 100 Euro, der am Pkw entstandene Schaden auf 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell