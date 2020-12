Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt und geflüchtet - 3.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 14.15 und 17.50 Uhr einen in der Gebrüder-Grimm-Straße abgestellten grauen Mercedes GLA. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstell, zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06205/28600 beim der Polizei in Hockenheim zu melden.

