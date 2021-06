Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Schortens (ots)

Am 13.06.21 befuhr eine 32-jährige Pkw-Fahrerin gegen 15.00 Uhr die Oldenburger Straße in Schortens in Richtung Innenstadt. Als sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhielt, fuhr eine nachfolgende 29-jährige Pkw-Fahrerin infolge Unachtsamkeit auf. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Das auffahrende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Eine Mitfahrerin im vorderen Pkw wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

