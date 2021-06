Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: LKW-Fahrer alkoholisiert auf der B 210 gestoppt - Polizei leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein

Schortens (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel einer Funkstreifenbesatzung gegen 23.25 Uhr auf der Bundesstraße 210 in Höhe Schortens ein Lkw mit einer mangelhaften Beleuchtung auf. Die Beamte kontrollierten das Fahrzeug und stellten zudem Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Beamten untersagten dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Als Folge muss er nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

