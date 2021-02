Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Kfz-Teilen

Hildesheim (ots)

Am Freitag, den 19.02.2021 in der Zeit von 11:00-13:30 Uhr kam es in Eberholzen, einem Stadtteil von Sibbesse zu einem Diebstahl von Kfz-Teilen. Am Pkw des Geschädigten, einem BMW der 3er Reihe, wurden beide vordere Scheinwerferreinigungsdüsen inklusive deren Abdeckung entwendet. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit abgestellt am Straßenrand vor der Wohnanschrift des Geschädigten. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

