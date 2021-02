Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kennzeichen gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Unbekannte Täter entwendeten am 18.02.2021 zwischen 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr die Kennzeichen von einem blauen Ford, der in der Leunisstraße in Hildesheim, zwischen Steuerwalder Straße und Hochkamp, abgestellt war.

Hinweisgeber, die in dem kurzgefassten Tatzeitraum im Bereich der Leunisstraße verdächtige Personen oder die Tat beobachtet haben, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell