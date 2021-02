Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Eisdiele

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 18.02.2021, 22:30 Uhr und dem 19.02.2021, 00:36 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam zwei Schiebetüren eines Eiscafés in der Rathausstraße in Hildesheim und gelangten so in die Räumlichkeiten des Geschäftes. Anschließend entwendeten die Unbekannten u.a. Bargeld und einen Laptop und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die zu der Tat Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell