POL-LB: Ergänzung zur Pressemitteilung von heute, 10:36 Uhr: Möglingen: Einbrecher flüchten nach Entdeckung

Wie sich mittlerweile herausstellte, haben sie die beiden unbekannten Einbrecher auch in zwei benachbarten Betrieben im Unholder Weg zu schaffen gemacht. An einem der Gebäude hebelten sie die Eingangstür auf, durchsuchten mehrere Räume und ließen Bargeld aus verschiedenen Kaffeekassen mitgehen. Dabei richteten sie etwa 1.000 Euro Sachschaden an. Am zweiten Gebäude hoben sie einen Rollladen an und wuchteten ein Fenster auf. Hier konnten sie aber offensichtlich nichts Stehlenswertes vorfinden.

