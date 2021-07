Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall zwischen Motorradfahrer und Fahrschulauto

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 18.50 Uhr auf der Kreisstraße 1671 auf Höhe des Bietigheim-Bissinger Gewerbegebiets "Laiern" ein Unfall zwischen einem 23 Jahre alte Motorradfahrer und einer 17-jährigen Fahrschülerin, die in Begleitung des 46 Jahre alten Fahrlehrers war. Die 17-Jährige hielt, da die dortige Ampel auf Gelblicht umgesprungen war, an. Der Kawasaki-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät. Er versuchte noch abzubremsen, verlor wohl das Gleichgewicht und prallte in das Heck des Fahrschulautos, ein VW. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.500 Euro.

