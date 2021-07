Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Einbrecher flüchten nach Entdeckung

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag bemerkte ein Zeuge gegen 02:00 Uhr drei männliche Einbrecher in einem Gebäude im "Im Unholder Weg" in Möglingen und verständigte die Polizei. Die Täter konnten vor Eintreffen der Streifenwagen über die angrenzenden Felder flüchten. Bei der anschließenden Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Zeugen können sich an das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313 0 wenden.

