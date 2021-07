Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Mit Schreckschusswaffe geschossen; Katalysator ausgebaut und gestohlen

Reutlingen (ots)

Führerschein beschlagnahmt

Seinen Führerschein abgeben musste ein 19-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Karlstraße. Der junge Mann war gegen 21.45 Uhr mit seinem VW Touran auf der Karlstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Eberhardstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Smart eines in gleicher Richtung fahrenden 22-Jährigen. In der Folge kollidierte er mit dem verkehrsbedingt haltenden Tesla einer 18-Jährigen, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schaffte es allerdings wieder zurück auf die Fahrbahn. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Smart und der VW mussten abgeschleppt werden. Weil sich während der Unfallaufnahme Hinweise ergaben, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte, musste er im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. (rn)

Neuhausen (ES): Kollision beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der L 1204 ereignet hat. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Mini Cooper war gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Denkendorf unterwegs und wollte an der Einmündung zur Autobahnauffahrt links abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Smart eines 30-Jährigen, worauf es zur Kollision der Pkw kam. Diese wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Reh verletzt

Mit leichten Verletzungen ist eine 17-jährige Radfahrerin nach dem Zusammenstoß mit einem Reh am Dienstagabend ins Krankenhaus gebracht worden. Die junge Frau war gegen 20.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Waldweg im Bereich des Jägerhauses unterwegs, als plötzlich ein Reh von rechts aus dem Wald sprang und mit dem Rad kollidierte. Die 17-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Reh war zwischenzeitlich davongerannt. (rn)

Tübingen (TÜ): Pedale verwechselt

Die Verwechslung der Pedale hat am Dienstagnachmittag im Vogelbeerweg zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 15.40 Uhr wollte ein 73-Jähriger mit seinem VW Golf vorwärts in eine Parklücke einparkten und gab anstatt zu bremsen versehentlich Gas. In der Folge streifte sein Wagen einen Citroen C1, der auf einem angrenzenden Stellplatz geparkt war und fuhr danach gegen eine Gebäudemauer. Dabei zog sich der Senior nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Er begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Sein stark beschädigter VW musste abgeschleppt werden. Der Blechschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 8.500 Euro. Die Beschädigungen an der Gebäudemauer können noch nicht beziffert werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Schüsse aus einer Schreckschusswaffe haben am Dienstagabend, gegen 21.25 Uhr, einen Polizeieinsatz in Derendingen ausgelöst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 38-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses zwei andere Bewohner, die sich mit einem Gast auf ihrer Terrasse aufhielten, beleidigt und mit einer Schreckschusswaffe bedroht, bevor er aus der Waffe mehrere Schüsse in die Luft abgab. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 38-Jährigen kurze Zeit später widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Wie sich herausstellte, war es zwischen den Parteien bereits in der Vergangenheit zu Streitigkeiten gekommen. Weil der 38-Jährige zum Führen der Waffe keine Erlaubnis besitzt, wird nun gegen ihn nicht nur wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung, sondern auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Schreckschusswaffe wurde beschlagnahmt. (rn)

Rottenburg (TÜ): Gegenverkehr gestreift

Ein Schwerverletzter, beträchtlicher Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro sowie erhebliche Verkehrsbehinderungen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der B 28. Ein 24 Jahre alter Mann war gegen 14.15 Uhr mit einem Ford Transit von Rottenburg herkommend in Richtung Seebronn unterwegs. Aufgrund von Unachtsamkeit geriet er in einer unübersichtlichen Rechtskurve auf seiner Fahrspur zu weit nach links, worauf der Transporter den entgegenkommenden Lkw Mercedes Atego eines 27-Jährigen seitlich streifte. Auch der Lasterfahrer war den derzeitigen Ermittlungen zufolge nicht äußerst rechts, sondern zu weit in Richtung der Fahrbahnmitte gefahren. Durch die Kollision wurde die komplette linke Seite des Ford aufgerissen. Auch der Lkw wies erhebliche seitliche Beschädigungen auf. Bei dem Unfall erlitt der 24-Jährige schwere Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen wurde. Eine hinter dem Lkw fahrende, 38 Jahre alte Frau, die mit ihrem VW Golf nach rechts in den Grünstreifen ausgewichen und auf einem Beiweg der Bundesstraße zum Stillstand gekommen war, wurde vor Ort von den Rettungskräften untersucht. Sie blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Ihr Wagen wurde augenscheinlich nur leicht beschädigt und blieb fahrbereit. Der Ford und der Lkw wurden hingegen abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der notwendigen Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße durch die Straßenmeisterei bis zirka 17 Uhr voll gesperrt werden. Dies hatte massive Rückstaus in beide Fahrtrichtungen zur Folge. (mr)

Balingen (ZAK): Katalysator gestohlen

Auf den Katalysator hatten es Unbekannte abgesehen, die sich am frühen Mittwochmorgen an einem in der Hauptstraße im Stadtteil Weilstetten geparkten VW Polo zu schaffen gemacht haben. Kurz vor zwei Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, nachdem sie zwei Personen bemerkt hatten, die an dem VW den Katalysator abmontierten und anschließend mit ihrer Beute flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

