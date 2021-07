Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs; Schüsse aus Auto

Pfullingen (RT): Radfahrer mit Pkw zusammengestoßen

Nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Wörthstraße. Ein 50 Jahre alter Mann war gegen 18.10 Uhr mit seinem Vito auf der Wörthstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes kollidierte er mit dem von dort auf die Straße fahrenden Radfahrer. Dieser stürzte im Anschluss zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den 14-Jährigen vorsichtshalber zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. (rn)

Owen (ES): Mit Pkw auf Gleisen gelandet

Erheblich alkoholisiert war ein Autofahrer, der am Montagnachmittag mit seinem Pkw im Gleisbett gelandet ist. Der 51 Jahre alte Mann wollte mit seinem Alfa Romeo gegen 16.20 Uhr von einem Bahnhofsparkplatz in der Eisenbahnstraße losfahren und hatte wohl den falschen Gang eingelegt. Der Wagen fuhr geradeaus über einen Metallpfosten und blieb danach auf den Gleisen stehen. Durch Mitarbeiter des Bauhofs konnte der lediglich leicht beschädigte Alfa Romeo unter Zuhilfenahme eines Radladers geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim 51-Jährigen fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Der Unfallverursacher musste daher eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. (mr)

Tübingen (TÜ): Fünf Pkw bei Verkehrsunfall beschädigt

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Montagnachmittag einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 16.45 Uhr mit seinem Saab auf der Derendinger Allee unterwegs und kollidierte dabei mit einem am Straßenrand geparkten Dacia. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Mercedes aufgeschoben. Der Wagen des Unfallverursachers streifte in der Folge am Mercedes auch noch den linken Außenspiegel sowie das linke Heck eines VW Golf. Einige Meter weiter hielt der Fahrer in einer Parklücke an, wobei der Saab noch leicht auf einen Skoda rollte. Da ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher einen vorläufigen Wert von rund einem Promille ergab, musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 15.000 Euro. (mr)

Dußlingen (TÜ): Wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 32-Jähriger, der wiederholt ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren ist, ist der Verkehrspolizei Tübingen am Montagnachmittag ins Netz gegangen. Die Beamten hielten den Mercedes-Lenker kurz vor 18 Uhr an, da er verbotenerweise auf dem Radweg zwischen Tübingen und Dußlingen unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nie eine gültige Fahrerlaubnis hatte und wegen einer vorausgegangenen selben Tat bereits rechtskräftig verurteilt worden war. Der 32-Jährige sieht nun einer erneuten Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Sein Mercedes wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und abgeschleppt. Eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen der verbotenen Nutzung des Radwegs erwartet auch 16 weitere Kraftfahrzeugführer, die am Montagnachmittag bzw. frühen Abend den parallel zur B 27 verlaufenden Radweg als Umfahrung des Dußlinger Tunnels nutzten. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Beim Einbiegen zusammengestoßen

Ein 69-jähriger Rollerfahrer hat am Montagabend auf der K 6910 eine VW-Lenkerin übersehen und ist mit dieser zusammengestoßen. Der Mann war gegen 18.45 Uhr mit seinem Roller von einem Feldweg zwischen Kirchentellinsfurt und Sickenhausen auf die Kreisstraße in Richtung Sickenhausen eingebogen. Dabei übersah er offenbar den von links kommenden Pkw der 22-Jähigen. Diese versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Rollerfahrer stürzte daraufhin zu Boden und zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden vor Ort notärztlich versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 9.000 Euro. (rn)

Rottenburg (TÜ): Mit E-Scooter gestürzt

Beim Sturz von ihrem E-Scooter hat sich am Montagabend in Ergenzingen eine 37-Jährige verletzt. Die Frau befuhr gegen 20.50 Uhr mit ihrem Elektroroller die Kornstraße. An einem Bordstein kam sie alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich hierbei den ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem E-Scooter entstand ein geringer Sachschaden von rund 50 Euro. (sm)

Dotternhausen (ZAK): Schüsse aus Auto

Einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sehen zwei Männer im Alter von 20 und 24 Jahren entgegen, die im Verdacht stehen, am Montagabend mit Schreckschusswaffen geschossen zu haben. Kurz nach 20 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, dass im Bereich von Dormettingen aus dem Fenster eines Audi Schüsse abgegeben wurden. Bei einer sofortigen Überprüfung konnte der beschriebene Audi mit zwei Insassen von einer Polizeistreife angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten eine CO2-Pistole, eine Schreckschusswaffe sowie Munition und beschlagnahmten diese. Da zudem noch eine geringe Menge Cannabis sichergestellt wurde, muss zumindest einer der beiden jungen Männer auch noch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. (sm)

