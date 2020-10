Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz (60/0710)

07.10.2020, 15:00 - 17:20 Uhr

Am Mittwochnachmittag verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein/Ausparken in/aus eine/r Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der St.-German-Straße einen Unfallschaden an einem dort parkenden BMW 116 mit Speyerer Zulassung. Als der Fahrzeughalter des BMW gegen 17:20 Uhr an sein Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden in Höhe von ca. 1000EUR an seinem rechten, hinteren Stoßfänger fest. Der Parkplatz dürfte zur Tatzeit aufgrund umliegender Geschäfte gut besucht gewesen sein. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

