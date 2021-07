Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Zeugenaufruf; Einbruch in Schule

Metzingen (RT): Rollerfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat sich ein 27-jähriger Rollerfahrer am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Stuttgarter Straße/ Hexham-Allee zugezogen. Kurz nach sieben Uhr fuhr eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem Nissan Micra aus Richtung der B 312 kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei den bevorrechtigten Rollerfahrer. Durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte der 27-Jährige zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Roller war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. (rn)

Wendlingen (ES): In Schule eingebrochen

In eine Schule in der Bismarckstraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, brachen im Inneren Türen und Schränke auf und schlugen mehrere Scheiben ein. Außerdem wurden diverse Unterrichtsmaterialien und Gegenstände umhergeworfen. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Der Polizeiposten Wendlingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Filderstadt (ES): Beim Überholen geschnitten (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Montagvormittag auf der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend davongefahren. Gegen 10.40 Uhr war ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes in Richtung Tübingen unterwegs und wollte die Bundesstraße an der Abfahrt Plattenhardt verlassen. Kurz vor der Abfahrt wurde er von einem silberfarbenen Pkw-Kombi überholt und anschließend geschnitten. Zur Verhinderung einer Kollision bremste der 32-Jährige stark ab und wich nach rechts aus. Dabei streifte er die dortigen Leitplanken, wodurch an seinem Wagen ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher hingegen wechselte zurück auf die rechte Fahrspur und fuhr in Richtung Tübingen weiter. An dem Kombi waren ausländische Kennzeichen mit schwarzer Schrift auf weißem Grund angebracht. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (mr)

Albstadt (ZAK): Fußgänger angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Hohenzollernstraße, bei dem ein Fußgänger verletzt worden ist, sucht das Polizeirevier Albstadt. Gegen 9.15 Uhr befuhr der bislang unbekannte Fahrer einer silberfarbenen Mercedes A-Klasse die Langwatte stadtauswärts. Verbotswidrig bog er nach rechts in die Hohenzollernstraße, bei der es sich um eine Einbahnstraße aus der entgegengesetzten Richtung handelt, ab. Hierbei erfasste er einen 39 Jahre alten Mann, der in diesem Moment die Hohenzollernstraße zu Fuß überquerte. Ohne sich um den Mann zu kümmern, fuhr der Mercedesfahrer weiterhin entgegen der Einbahnstraße davon. Der Fußgänger zog sich durch die Kollision und den Sturz auf den Asphalt leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise zum Unfall oder dem gesuchten Fahrzeug nimmt die Polizei unter Telefon 07432/955-0 entgegen. (sm)

