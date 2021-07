Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand, Verkehrsunfälle, Einbrüche, Ergänzende Pressemeldung

Reutlingen (ots)

Fahrzeugbrand

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, ist es in der Degerschlachter Straße in Sickenhausen zum Brand eines Opel Corsa gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die Feuerwehr, welche mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Am PKW entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Der PKW wurde abgeschleppt.

Dettingen/Erms (RT): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Zu tief ins Glas geschaut hat ein 32-jähriger Seat-Fahrer am Sonntagmorgen in Dettingen/Erms. Gegen 01.30 Uhr befuhr er die Karlstraße in Richtung Ortsmitte. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem dort geparkten Skoda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen ebenfalls dort geparkten VW geschoben. Im weiteren Verlauf prallte der 32-Jährige mit seinem Seat ebenfalls gegen den VW, überschlug sich und kam schließlich auf den Rädern wieder zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente einer alkoholischen Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro. Alle PKW mussten abgeschleppt werden.

Weilheim (ES) - Einbruch in Einkaufsmarkt

In einen Einkaufsmarkt in der Straße Am Stockach ist bislang unbekannte Täterschaft am Samstag gegen 02.20 Uhr eingebrochen. Der Einstieg erfolgte über das Dach. Durch den Dachboden und eine Zwischendecke gelangte sie in das Marktleiterbüro, wobei der dortige Tresor nicht angegangen wurde. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang noch keine Aussagen getroffen werden. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort.

Esslingen (ES) - Einbruch in Kirchengemeinde

Am Samstag, im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 18.30 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Büro einer Kirchengemeinde in der Neckarstraße gekommen. Bislang unbekannter Täter gelangte durch ein geöffnetes Fenster in den Hauptsaal der Kirche. Mittels eines unbekannten Werkzeuges wurde versucht die verschlossene Türe zu den Büroräumlichkeiten aufzubrechen. Der Täter wurde vermutlich durch anwesende Berechtigte im Gebäude gestört und konnte unerkannt flüchten. Über Diebesgut und Sachschaden kann noch keine Aussage getroffen werden.

Kirchheim (ES) - Pedelec-Fahrer gestürzt

Weil er vor Fahrtantritt deutlich zu viel Alkohol zu sich genommen hat und aufgrund nasser Witterung ist ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht im Grießnauweg gestürzt. Er wurde hierbei leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Nach durchgeführter medizinischer Versorgung wurde dem Pedelec Fahrer wegen seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES) - Mit Tretroller gestürzt

Am Samstag gegen 16.30 Uhr ist im Bereich Schimmelwiesenweg, auf dem Feldweg hinter dem dortigen Gymnasium, eine Frau mit ihrem Tretroller gestürzt. Die 35-jährige war mit ihrem Tretroller von Leinfelden in Richtung Echterdingen unterwegs. Da der Roller zu schnell wurde wollte sie ihn mit der Rücktrittsbremse abbremsen. Hierbei verlor sie das Gleichgewicht, kippte mit dem Roller um und wurde leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Nehren (TÜ): Unfall mit Verletzten

Zwei Leichtverletzte und 25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Samstagvormittag in Nehren ereignet hat. Ein 68-Jähriger befuhr um 11.45 Uhr mit seinem Skoda samt Anhänger die Kirschenfeldstraße in ortsauswärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Daimlerstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Subaru, der ebenfalls einen Anhänger zog und es kam zur Kollision. Der 57-jährige Subaru-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Skoda-Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Eine Einweisung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten

Am Samstagabend ist am Hirschauer Baggersee ein Exhibitionist aufgetreten. Zwei Frauen badeten gegen 18.20 Uhr am südwestlichen Teil des größeren der beiden Seen. Plötzlich trat ein Mann auf, setzte sich breitbeinig auf die Wiese und begann sich selbst zu befriedigen. Auf laute Ansprache durch eine der Frauen entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Er wird wie folgt beschrieben: Circa 40 Jahre alt, 185 cm groß, muskulöse Statur, blaue Cap, hellblaue-türkisfarbene Badehose mit Loch im Schritt.

Tübingen (TÜ): Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Um 21.25 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Fahrrad die Eisenhutstraße abwärts und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er im Krankenhaus verstarb. Zum Ausleuchten der Unfallstelle war die Feuerwehr Tübingen mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Tübingen (TÜ): Verunglückter 19-Jähriger verstorben

Ergänzung zur Pressemeldung vom 10.07.2021/11.58 Uhr

Der 19-Jährige, der am frühen Samstagmorgen auf dem Gelände des Tübinger Güterbahnhofs durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden war, ist verstorben. Wie bereits berichtet, war der junge Mann in Begleitung eines Bekannten auf einen Güterwagon und einen darauf befindlichen Panzer der Bundeswehr geklettert, wobei es zu einem Spannungsüberschlag aus der Oberleitung gekommen war. Am Samstagabend erlag er in einer Klinik seinen Verletzungen. (ak)

Hechingen (ZAK) - PKW erfasst Radfahrer bei Überholvorgang

Am Samstag gegen 17.15 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall im Ortsteil Schlatt, auf der Bundesstraße 32 gekommen. Der 65-jährige Fahrer eines PKW Ford fuhr in Richtung Jungingen und wollte in einer leichten Rechtskurve auf Höhe der Abzweigung Killertalstraße zwei in dieselbe Richtung fahrende Fahrradfahrer überholen. Der hintere der beiden Fahrradfahrer konnte problemlos überholt werden. Beim Überholen des vorderen 51-jährigen Fahrradfahrers, kam es aufgrund alkoholbedingter unsicherer Fahrweise zu einer Berührung mit diesem. Der Fahrradfahrer kam zu Fall, prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn und rutschte einige Meter bis er letztendlich zum Liegen kam. Einen Fahrradhelm hatte er nicht getragen. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt wurde ebenfalls hinzugerufen. Der Fahrradfahrer musste in der Klinik nach der ärztlichen Erstversorgung eine Blutprobe abgeben. An dem PKW und an dem Fahrrad ist jeweils ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstanden.

