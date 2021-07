Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Auseinandersetzung in Drogeriemarkt, Widerstände, Unfall auf Bahngelände

Reutlingen (ots)

Pkw von Fahrbahn abgekommen

Überhöhte Geschwindigkeit ist nach ersten Erkenntnissen die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend ereignet hat. Ein 41-jähriger BMW-Lenker befuhr zusammen mit seiner 20-jährigen Beifahrerin gegen 20.45 Uhr die Bundestraße 28 von Reutlingen in Fahrtrichtung Tübingen. Im Kurvenbereich der Ausfahrt Betzingen kam er infolge überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst eine Grünflache, bevor er schließlich die Auffahrt zur B 28 querte und an einer Schutzplanke zum Unfallendstand kam. Der vorsorglich verständigte Rettungsdienst musste vor Ort nicht tätig werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Fahrzeuglenker Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. An dem nicht mehr fahrbereiten BMW, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Krad-Lenker verletzt (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 17-jähriger Krad-Lenker leichte Verletzungen zuzog, ist es am späten Freitagabend gekommen. Der 17-Jährige befuhr gegen 21.45 Uhr mit seiner Yamaha die Plochinger Straße in Richtung Freitagshof, als auf Höhe einer Parkbucht ein bislang unbekannter Pkw mit Anhänger verbotenerweise nach links auf die Durchgangsfahrbahn einbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Krad-Lenker stark abbremsen, wobei er zu Sturz kam und sich hierbei leicht verletzte. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der weiße Pkw mit flachem, silbernen Anhänger seine Fahrt fort. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An der nicht mehr fahrbereiten Yamaha, welche abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/5010 um Zeugenhinweise.

Plochingen (ES): Bei Streitschlichtung verletzt

Am Freitagnachmittag ist es in einem Drogeriemarkt in der Straße Am Fischbrunnen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten ein 17-Jähriger und sein 18-jähriger Begleiter gegen 16.30 Uhr den Drogeriemarkt ohne Waren einzukaufen. Da der 17-Jährige zudem bei einer Kundin um Geld bettelte, wurden beide von einer 31-jährigen Angestellten auf die Hausordnung aufmerksam gemacht und gebeten, die Drogerie zu verlassen. Hierauf wurde sie vom 17-Jährigen auf das Übelste beleidigt und bedrängt. Mehrere Kunden versuchten schlichtend einzugreifen, wobei der Jugendliche im weiteren Verlauf mit einem Kugelschreiber einem Kunden mehrere Stiche an Arm und Hand zufügte. Dennoch konnte er bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen festgehalten werden. Die Verletzungen des Kunden mussten im Anschluss vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Jugendliche sieht nun einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen.

Esslingen (ES): Frau belästigt und Widerstand geleistet

Mit einem äußerst unangenehmen Zeitgenossen hatten es Beamte des Polizeireviers Esslingen am frühem Samstagmorgen zu tun. Zunächst hielt sich der stark alkoholisierte 22-jährige Mann gegen 04 Uhr zusammen mit einem Bekannten an der Bushaltestelle Pliensauvorstadt/Weilstraße auf und belästigte dort eine 30-jährige Frau, indem er sie unsittlich anfasste. In der Folge sollte er durch Beamte des Polizeireviers Esslingen einer Personenkontrolle unterzogen werden. In deren Verlauf zeigte sich der 22-Jährige äußert uneinsichtig und aggressiv, so dass ihm schließlich Handschließen angelegt werden mussten. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen und üblen Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, außerdem wurde ein Beamter bespuckt. Der 22-Jährige wurde schließlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung in Gewahrsam genommen, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Nürtingen (ES): Streife Vorfahrt genommen und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat sich am Freitagnacht im Stadtteil Zizishausen durch eine waghalsige Flucht einer polizeilichen Kontrolle entzogen. Gegen 21.45 Uhr missachtete der Lenker eines SUV mit KN-Zulassung (vermutlich Nissan Qashqai) an der Kreuzung Stegweg/Inselstraße gegenüber einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Nürtingen zunächst die Vorfahrt und fuhr dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wendlingen davon. Die Verfolgung des Fahrzeuglenkers wurde schließlich unter Berücksichtigung der Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer abgebrochen, da bis dahin unbeteiligte Fahrzeuge vom Flüchtenden in der Daimlerstraße nicht situationsgerecht überholt wurden. Zeugen und eventuelle Geschädigte des Vorfalles werden gebeten, sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug, Fahrverhalten und Fahrer an das Polizeirevier Nürtingen, Tel. 07022-92240 zu richten.

Tübingen (TÜ): Verkehrsunfallflucht endet für zunächst Unbeteiligten in Gewahrsamszelle

Ein zunächst völlig unbeteiligter 24-jähriger Mann hat am Freitagabend eine polizeiliche Unfallaufnahme derart gestört, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen 23.00 Uhr kam es vor der Panzerhalle in der Eisenhutstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer ließ zunächst zwei Mitfahrerinnen aussteigen und fuhr dann mit aufheulendem Motor los. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei parkenden Pkw. Anschließend setzte er seine Fahrt unvermittelt fort. Während der Unfallaufnahme kam ein 24-jähriger Mann auf die eingesetzten Polizeibeamten zu, provozierte mit unflätigen Äußerungen und betrat das Unfallspurenfeld. In der Folge störte er die polizeilichen Maßnahmen derart, dass er in Gewahrsam genommen wurde. Beim Verbringen in das Dienstfahrzeug trat der Mann noch gegen selbiges und beschädigte hierbei die Beifahrertüre. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8.500 Euro. Der BMW Fahrer konnte noch in der Nacht ermittelt werden. Er sieht einer Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort entgegen. Der 24-Jährige hat die Nacht in der Gewahrsamszelle verbracht und muss mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Tübingen (TÜ): Durch Stromschlag lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall auf dem Gelände des Güterbahnhofs in Tübingen ist am frühen Samstagmorgen gegen 04.45 Uhr ein junger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 19-Jährige war mit einem 35-jährigen Begleiter auf einen Güterwagon und auf den darauf geladenen Panzer geklettert. Zwischen ihm und der unter Spannung stehenden Oberleitung bildete sich ein Lichtbogen, durch den der 19-Jährige schwerste Verletzungen erlitt und das Bewusstsein verlor. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, die zur Überwachung der auf dem Gelände stehenden Militärzüge im Einsatz waren, wurden durch den Lichtbogen auf den Unfall aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte. Bis der Schwerstverletzte von den Rettungskräften geborgen werden konnte, führte sein Begleiter Reanimationsmaßnahmen durch. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 19-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Sein Begleiter war unverletzt geblieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort waren Rettungsdienst, Feuerwehr, Bundespolizei, Bundeswehr und eine Mitarbeiterin der Notfallseelsorge sowie ein Notfallmanager der Bahn eingesetzt. (ak)

Balingen (ZAK): Pkw übersehen

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitagnachmittag im Bereich der Volksbankmesse zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Der 70-jährige Lenker eines Mazdas wollte gegen 15.10 Uhr von einem neben der Volksbankmesse parallel zur B 463 verlaufenden Radweg nach links auf die Straße "Auf Stetten" abbiegen. Während des Abbiegevorganges übersah er allerdings den Volvo einer 46-Jährigen, welche aus seiner Sicht von rechts aus Richtung B 463 heranfuhr, so dass er zu einer heftigen Kollision der beiden Pkw kam. Da zunächst gemeldet wurde, dass der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt sei, wurde neben der Polizei auch Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht, es ließ sich lediglich die Tür am Pkw des 70-Jährigen nicht mehr öffnen. Nach medizinischer Betreuung vor Ort wurde der Mann zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 beziffert. Die Reinigung der Fahrbahn wurde von der Feuerwehr übernommen.

