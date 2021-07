Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Zweimal aufgefahren

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeuge hat sich am Freitagmittag in Ötlingen ereignet. Gegen 13.15 Uhr war ein 30-jähriger BMW-Lenker auf der Stuttgarter Straße in Richtung Wendlingen unterwegs und bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 33-Jährige mit ihrem Opel auf ein Grundstück abbiegen wollte und daher abgebremst hatte. Trotz Vollbremsung krachte der BMW ins Heck des Opel, wodurch am BMW das Airbag-System ausgelöste. Ein nachfolgender Dacia-Fahrer im Alter von 31 Jahren konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr noch auf den BMW auf. Der 30-Jährige, die Opel-Lenkerin sowie zwei bei ihr mitfahrende Jungen im Alter von acht und 13 Jahren verletzten sich bei dem Unfall nach aktuellen Erkenntnissen leicht. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Insgesamt schätzt die Polizei den Blechschaden vorläufig auf zirka 10.000 Euro. Der BMW wurde abgeschleppt. (mr)

Filderstadt (ES): Fahrzeugbrand auf Bundesstraße

Ein Peugeot ist am Freitagnachmittag auf der B 312 wohl aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt in Brand geraten. Der 26 Jahre alte Fahrer des Wagens war kurz nach 15.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als das Fahrzeug kurz vor der Anschlussstelle zur B 27 langsamer wurde und aus dem Motorraum Rauch aufstieg. Der Mann konnte noch rechtzeitig unverletzt aussteigen, ehe der Pkw in Vollbrand stand. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Richtungsfahrbahn der B 312 für zirka eine Stunde voll gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Danach konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Der Einsatz dauert aktuell (Stand 16.50 Uhr) noch an. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Zu schnell und von der Fahrbahn abgekommen (Zeugenaufruf)

Nicht angepasste und deutlich zu hohe Geschwindigkeit dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall gewesen sein, den ein 20-Jähriger am Freitagvormittag auf der Sindelfinger Straße verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 11.40 Uhr mit seinem 3er BMW auf der auf 30 km/h beschränkten Sindelfinger Straße von der Westbahnhofstraße kommend stadtauswärts unterwegs. Weil er jedoch viel zu schnell fuhr, kam er in der rechtwinkligen Linkskurve auf Höhe des Kinderhause nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und knallte mit seinem BMW gegen die Front einer auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Mercedes A-Klasse. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen einen daneben geparkten Subaru und dieser gegen einen Chevrolet gedrückt. Der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer im BMW blieben zum Glück unverletzt. Der BMW, der Mercedes und der Subaru wurden bei der Kollision so schwer beschädigt, dass sie nur noch Schrottwert haben dürften. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 12.000 Euro belaufen. Den Erkenntnissen der Verkehrspolizei nach, dürfte der Fahrer des bereits älteren, roten 3er BMW mit Kaiserlauterner Zulassung (KL-) bereits zuvor im Stadtgebiet Tübingen durch eine aggressive und riskante Fahrweise aufgefallen sein. Dabei soll es auch mehrmals zu gefährlichen Situationen gekommen sein. Daher suchen die Verkehrsspezialisten nach Geschädigten und Zeugen die durch die Fahrweise des BMW gefährdet worden waren. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

Meßstetten (ZAK): Drei Verletzt bei Unfall in Tieringen

Drei Autoinsassen sind am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Tieringen verletzt worden. Gegen 10.25 Uhr bog ein 52-Jähriger mit einem Mercedes von der Balinger Straße aus nach links in die L 440 in Richtung Oberdigisheim ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus dieser Richtung kommenden, 23-jährigen Opel-Lenkers. Bei der folgenden Kollision stieß der Mercedes mit der Fahrzeugfront gegen die rechte Seite des Opel. Beide Fahrer sowie eine 20 Jahre alte Mitfahrerin im Opel zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst ins umliegende Krankenhäuser gebracht wurde. Der Blechschaden dürfte mit schätzungsweise 6.000 Euro zu Buche schlagen. Beide Pkw mussten zudem abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn war auch die Straßenmeisterei ausgerückt. (mr)

