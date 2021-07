Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeibeamte angegriffen; Einbruch; Betrunken unterwegs; Verkehrsunfall; Arbeitsunfall; Graffiti-Sprayer gefasst

Reutlingen (ots)

Polizeibeamte verletzt und beleidigt

Eine alkoholisierte 20-Jährige hat am Donnerstagnachmittag zwei Polizisten verletzt und beleidigt. Gegen 16.30 Uhr waren die Beamten zum Listplatz ausgerückt, nachdem dort eine aggressive Frau gemeldet worden war. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf die stark alkoholisierte und grölende 20-Jährige, die sich weigerte, den polizeilichen Anweisungen Folge zu leisten. Im Rahmen eines Atemalkoholtests biss die Frau einer Beamtin in den Arm, weshalb ihr Handschließen angelegt werden mussten. In der Folge beleidigte sie die Einsatzkräfte mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Außerdem trat sie beim Verbringen in das Streifenfahrzeug gegen einen Beamten, der dadurch ebenfalls leicht verletzt wurde. Selbst bei der medizinischen Untersuchung im Krankenhaus beruhigte sich die 20-Jährige nicht und beleidigte sogar eine Krankenschwester. Die Frau wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Sie erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Münsingen-Dottingen (RT): Gartenhütten aufgebrochen

Möglicherweise ein und derselbe Unbekannte ist zwischen Mittwoch und Donnerstag in zwei Gartengrundstücke im Bereich Schützenberg und im Bereich der Fölterstraße eingebrochen. Zwischen Mittwoch, 6.30 Uhr, und Donnerstag, 15.15 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu den Grundstücken und gelangte dort auf noch ungeklärte Art und Weise in die Scheunen bzw. die Gartenhäuser. Soweit bislang bekannt ist, ließ er an beiden Örtlichkeiten vier dort gelagerte Motorsägen, sowie eine Motorsense mitgehen. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt (ES): Betrunken auf die Gegenfahrbahn geraten

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen eine 37-Jährige, die am späten Donnerstagabend auf der Nord-West-Umfahrung erheblich betrunken mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die Frau war gegen 23.25 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Nord-West-Umfahrung von der Rita-Maiburg-Straße herkommend unterwegs. Kurz vor der Einfahrt zum Flughafentunnel kam sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Genau zu diesem Zeitpunkt kam ihr vom Flughafentunnel her ein Streifenwagen der Verkehrspolizei entgegen, dessen Fahrer nur durch eine Notbremsung eine unmittelbar bevorstehende Frontalkollision verhindern konnte. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei der Fahrerin Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1,4 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Auf ihre Fahrerlaubnis wird sie nun geraume Zeit verzichten müssen. (cw)

Wernau (ES): Linienbus contra Pkw

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw ist es am Donnerstagvormittag in Wernau gekommen. Gegen 11.40 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit einem MAN-Bus die Adlerstraße in Richtung Plochingen. An der Einmündung der durch die Regel "Rechts-vor-Links" vorfahrtsberechtigten Albstraße kam es zur Kollision mit dem von dort kommenden 3er BMW eines 72 Jahre alten Mannes. Der Pkw stieß dabei in die Seite des Omnibusses und wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Insgesamt beziffert die Polizei den Blechschaden mit zirka 21.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 48-Jähriger hat am Donnerstagvormittag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Nürtinger Straße schwere Verletzungen erlitten. Der Mann befand sich gegen 9.45 Uhr auf der Zwischendecke eines Abbruchgebäudes, als eine Wand einstürzte und die Zwischendecke mitsamt des 48-Jährigen nach unten brach. Zwei Kollegen eilten dem Mann zu Hilfe und befreiten ihn. Mit dem Rettungswagen wurde er anschließend in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Albstadt (ZAK): Rathaus und Polizeigebäude mit Graffiti beschmiert

Zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer sind am Donnerstagabend von der Polizei dingfest gemacht worden. Kurz nach 20 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass zwei Personen in Tailfingen die Fassade des Rathauses sowie des Polizeipostens mit Farbe besprühen würden. Die alarmierten Beamten trafen in der Folge vor Ort auf die beiden 37 und 64 Jahre alten, alkoholisierten Tatverdächtigen. In einem Einkaufswagen führten sie entsprechende Spraydosen mit sich, die beschlagnahmt wurden. Die Fassade war bereits mit Schriftzügen in unterschiedlichen Farben verunstaltet worden. Der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen. Gegen das Duo wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. (mr)

