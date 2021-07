Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Schrottdiebe geschnappt; Diebstahl auf Baustelle; Fön in Brand geraten

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Krad

Leicht verletzt worden ist eine Pedelec-Fahrerin bei einem Zusammenstoß am Sonntagnachmittag auf der B 464. Gegen 15.50 Uhr wollte die 78-Jährige mit ihrem Pedelec die Bundesstraße auf Höhe eines Wanderparkplatzes überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen herannahenden 27 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser leitete mit seiner Suzuki noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit der Seniorin allerdings nicht mehr verhindern. Der Rettungsdienst brachte sie im Anschluss in eine Klinik. Der Motorradfahrer war nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. (rn)

Münsingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 64-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag am Kreisverkehr Lichtensteinstraße/ Bei der Rayse. Der 64-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit seiner Honda in den Kreisverkehr eingefahren und dabei offenbar aufgrund eines Fahrfehlers zu Boden gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den verunglückten Biker in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zum Abstreuen der Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Trochtelfingen (RT): Von Fahrrad gestürzt

Alleinbeteiligt gestürzt und dabei verletzt worden ist ein Radfahrer am Sonntagmittag in Mägerkingen. Kurz vor zwölf Uhr befuhr der 81-Jährige mit seinem Rad die Sigmaringer Straße in Richtung Ortsausgang. Beim Wechsel auf den Bürgersteig stürzte der Senior an der dortigen Bordsteinkante und zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Der Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Versorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Esslingen-Pliensauvorstadt (ES): Schrottdiebe geschnappt

Nach einem Einbruch in einen Wertstoffhof in der Hohenheimer Straße sind am Sonntagabend drei Tatverdächtige festgenommen worden. Gegen 21 Uhr wurde die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen darüber informiert, dass sich auf dem Firmengelände mehrere Personen aufhalten würden. Beim Eintreffen erster Polizeistreifen flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Parksiedlung. Zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren konnten festgenommen werden. Ein 31-Jähriger, der bei seinem Fluchtversuch in einen Teich stürzte, musste erst aus seiner misslichen Lage befreit werden, bevor auch er festgenommen wurde. Zwei weiteren Tatverdächtigen gelang trotz sofort eingeleiteter Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber einbezogen wurde, die Flucht. Den ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich beim Diebesgut um Elektroschrott. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Der Polizeiposten Berkheim hat die Ermittlungen, unter anderem auch zu den Mittätern, aufgenommen. (sm)

Nürtingen (ES): Fahrradfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 61-jähiger Fahrradfahrer bei einem Sturz von seinem E-Bike am Sonntagnachmittag im Tiefenbachtal zugezogen. Gegen 16 Uhr fuhr der Zweirad-Lenker über eine Brücke zwischen der Tiefenbachstraße und dem Wohngebiet Braike. Dabei kollidierte er mit einem Pfeiler und stürzte zu Boden. Zwei Zeugen kamen dem schwer verletzten 61-Jährigen zu Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in eine Klinik. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des 61-Jährigen ergeben hatten, wurde ihm dort auch eine Blutprobe entnommen. (rn)

Nürtingen-Zizihausen (ES): Radfahrerin verunglückt

Mit einem Rettungshubschrauber musste eine verunglückte Radfahrerin am Sonntagnachmittag in eine Klinik geflogen werden. Die 53-Jährige war mit ihrem Mountainbike kurz nach 17 Uhr auf dem Radweg entlang des Neckars von Oberensingen in Richtung Zizishausen unterwegs. Auf Höhe einer dortigen Gaststätte überholte die 53-Jährige eine Gruppe Radfahrer. Dabei kippte sie aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts und streifte einen 57-Jährigen. Anschließend fiel sie in den linken Grünstreifen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-jährige Radfahrer war unverletzt geblieben. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Am Sonntagvormittag hat sich an der Einmündung Kirchheimer-/ Sägemühlestraße ein Auffahrunfall mit einem Verletzten und einem Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro ereignet. Gegen 9.50 Uhr befuhr eine 80-Jährige mit ihrem VW Golf die Kirchheimer Straße und krachte auf Höhe der Einmündung zur Sägemühlestraße in das Heck eines verkehrsbedingt stehenden Fiat 500 eines 46-Jährigen. Dieser zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. (rn)

Weilheim (ES): Gestürzte Motorradfahrerin

Leichte Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L1212 erlitten. Die 26-Jährige befuhr gegen 19.40 Uhr mit ihrem KTM-Motorrad die Hepsisauer Steige abwärts. In einer Kurve kam die Motorradfahrerin alleinbeteiligt zu Fall und rutschte gegen die Schutzplanke der Gegenfahrbahn. Sie wurde im Anschluss zur Untersuchung und weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. (sm)

Aichwald (ES): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Eine kurze Unachtsamkeit beim Abbiegen hat am Sonntagabend an der Einmündung L 1201/ Schanbacher Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 57-Jährige war gegen 18.40 Uhr mit ihrem VW Tiguan auf der Landesstraße in Richtung Strümpfelbach unterwegs und wollte an der Einmündung nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, 32 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser stürzte im Anschluss von seiner Ducati und wurde mit dem Verdacht schwerer Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. In die Ermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschalten. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt und die Fahrbahn mit einer speziellen Reinigungsmaschine gesäubert werden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Der anfängliche Verdacht auf schwere Verletzungen des 32-jährigen Motorradfahrers bestätigten sich glücklicherweise nicht. Er konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (rn)

Wendlingen (ES): Diebstahl auf Baustelle

Vermutlich mehrere Täter sind im Verlauf der vergangenen Tage auf einer Baustelle an der K 1219 zu Gange gewesen. In der Zeit zwischen Freitag, zehn Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, hebelten die Kriminellen zwei Container auf und entwendeten daraus Schlagbohrmaschinen, Akkuschrauber sowie hunderte Meter Starkstromkabel. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (mr)

Ostfildern (ES): Fön in Brand geraten

In der Umkleidekabine eines Fitnessstudios in der Siemensstraße hat sich am Sonntagmittag wohl aufgrund eines technischen Defekts ein Fön entzündet. Das an der Wand angebrachte Gerät geriet gegen 13.10 Uhr in Brand, worauf die Rettungs- und Einsatzkräfte nach Scharnhausen ausrückten. Durch eingeatmetes Rauchgas wurde eine 54-Jährige leicht verletzt, weshalb sie vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Schaden dürfte sich auf rund 800 Euro belaufen. (mr)

Meßstetten (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 13.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend an der Kreuzung Wiesen-/ Ellenstraße ereignet hat. Kurz nach 19 Uhr war die 65-jährige Lenkerin eines Skoda auf der Wiesenstraße von der Riedstraße herkommend in Richtung Ellenstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden VW einer 20-Jährigen. Durch die anschießende Kollision wurde der VW nach rechts abgewiesen und prallte gegen einen Zaun. Beide Fahrzeuglenkerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Bisingen (ZAK): Kontrolle über Quad verloren

Zwei Schwerverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag im Waldgebiet Rohrwies ereignet hat. Eine 24-jährige Quad-Lenkerin war mit ihrem 27 Jahre alten Mitfahrer gegen 12.30 Uhr auf dem befestigten Waldweg von Engstlatt in Richtung Streichen unterwegs. Dabei kam sie aus noch unbekannter Ursache nach links vom Weg ab. Dort kippte das Quad zur Seite und prallte anschließend gegen einen Baum. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die 24-Jährige mit einem Rettungshubschrauber, ihr 27 Jahre alter Mitfahrer mittels Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Quad, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro entstandenen war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell