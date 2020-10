Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht mit Langholztransporter

Offenbach-Hundheim (ots)

Die Oberkante eines Langholztransporters hat am Mittwochnachmittag eine Reklametafel in der Hauptstraße in über vier Meter Höhe touchiert. Der Fahrer des großen Fahrzeuges hätte noch kurz angehalten, dann jedoch seine Fahrt Richtung Kusel fortgesetzt ohne die Feststellung seiner Daten zu ermöglichen. Zeugen notierten das Kennzeichen und konnten auch den Fahrer selbst beschreiben. Sie hatten beobachtet wie das Großfahrzeug durch die enge Straße fuhr und das Reklameschild aus seiner Verankerung riss. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die für die Halteradresse des LKW zuständige Polizeidienststelle wurde seitens ihrer Kollegen aus Lauterecken um die Feststellung und Vernehmung des Unfallflüchtigen gebeten. |pilek-AH

