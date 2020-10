Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausfriedensbruch - unter anderem

Wolfstein (ots)

Seit Januar haben sich mehrere Frauen und Männer immer wieder unberechtigt auf einem Grundstück aufgehalten und in dortigen Hütte eingerichtet. Am Mittwochabend hatte die Polizeistreife fünf Personen angetroffen und deren Personalien festgestellt. Während der Anwesenheit der Streife kam eine 47-jährige Frau mit ihrem PKW zu der Stelle am Schwanenhof. Im Zuge der Überprüfung fiel ein Drogenvortest mit dem Ergebnis THC, AMP und MET-AMP positiv aus. Eine Blutprobe wurde veranlasst und der Wagen sichergestellt. Anzeige und Verständigung der Führerscheinstelle sind hierzu obligatorisch. Schließlich kam noch eine 40-jährige Frau zu Fuß und wollte den Motorroller einer Freundin abholen. Da sie ebenfalls offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihr die Fahrt untersagt. Die Polizei wird den offensichtlichen "Treffpunkt" weiter im Auge behalten. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell