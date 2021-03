Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: CO-Austritt in Einfamilienhaus

Wetter (Ruhr) (ots)

Früh um 07:27 Uhr piepsten am Sonntagmorgen die Funkmelder der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr), Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel.

Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Zum hohen Stein waren durch den Warnton eines CO-Warnmelders aus ihrem Heizungskeller geweckt worden und hatten die Feuerwehr gerufen. Der Disponent in der Kreisleitstelle wies die Bewohner an, sofort alle das Haus zu verlassen.

Wenige Minuten später trafen die Einsatzkräfte vor Ort ein. Nachdem sich der Einsatzleiter ein Bild der Lage gemacht hatte, ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Messgerät sofort in den Kellerbereich vor. Auch das mitgeführte Messgerät zeigte im Bereich des Heizungsraumes erhöhte CO-Werte an. Umgehend wurden durch den Angriffstrupp die Heizung abgestellt und Fenster zum Lüften geöffnet. Zeitgleich bauten weitere Kräfte einen Löschangriff auf und hielten einen Überdrucklüfter in Bereitstellung. Das Belüften der Räume zeigte dann auch schnell Wirkung. Weitere, mehrfache Messungen im gesamten Gebäude zeigten keinerlei erhöhte Messwerte mehr an. Ein mittlerweile eingetroffener Bezirksschornsteinfegermeister überprüfte mit seinen mitgeführten Messgeräten ebenfalls noch einmal den kompletten Bereich, hier auch ohne Auffälligkeiten.

Abschließend wurde die Einsatzstelle von der Feuerwehr an den Eigentümer und an den Schornsteinfegermeister übergeben. Die Heizungsanlage darf erst nach einer Überprüfung durch einen Fachbetrieb wieder in Betrieb genommen werden.

Nach ca. eineinhalb Stunden konnte der Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei dann beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell