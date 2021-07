Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Container aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Römerstein-Böhringen (RT): Werkzeugcontainer aufgebrochen

Auf Baugeräte im Wert von mehreren zehntausend Euro hatten es Unbekannte abgesehen, die zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, zwei Werkzeugcontainer auf einem Grundstück in der Steinwiesenstraße aufgebrochen haben. Die Täter beschädigten zunächst einen Zaun und gelangten so auf das Grundstück, wo sie die Container aufbrachen und die Baugeräte entwendeten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Auffahrunfall auf der B 10

Ein Auffahrunfall auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart hat am Dienstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen geführt. Ein 45-Jähriger war gegen 14 Uhr mit seinem Iveco-Lkw auf der linken Fahrspur in Richtung Stuttgart unterwegs. Unterhalb der Adenauerbrücke fuhr er auf den vorausfahrenden VW eines 27-Jährigen auf. Dieser hatten seinen Wagen aufgrund des stockenden Verkehrs abgebremst. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein nicht mehr fahrbereiter Passat wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Im Zuge der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen bis kurz nach 15 Uhr gesperrt werden. (rn)

Notzingen (ES): Omnibus mit Lkw zusammengestoßen

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses und eines Lkw am Dienstagmorgen ist eine Person verletzt worden. Kurz nach acht Uhr bog der 50-jährige Lenker des mit sieben Fahrgästen besetzten Busses von der Wellinger Straße aus in die vorfahrtsberechtigte Kirchheimer Straße ein, worauf es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem aus Richtung Kirchheim/Teck kommenden 18-Tonner eines 27-Jährigen kam. Eine 21 Jahre alte Frau im Linienbus erlitt dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, weshalb sie mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Der Blechschaden dürfte mit insgesamt rund 25.000 Euro zu Buche schlagen. Der Omnibus musste abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Straße war auch der Bauhof an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Nehren (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag an der Einmündung L 394/ Abfahrt der B 27 ereignet hat, musste eines der beteiligten Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Gegen zehn Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Abfahrt der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs und wollte an der nachfolgenden Einmündung in die Landesstraße einbiegen. Dabei kollidierte ihr Wagen mit dem von links kommenden und bevorrechtigten Citroen eines 19 Jahre alten Mannes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes wurde abgeschleppt. (rn)

Mössingen (TÜ): Mit Radfahrer zusammengestoßen und davongefahren (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Mössingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagabend, gegen 18.40 Uhr, an der Kreuzung Paulinen-/ Karl-Jaggy-Straße ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der unbekannte Lenker eines weißen Peugeot Cabrio die Paulinenstraße in Richtung Karl-Jaggy-Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete er offenbar die Vorfahrt des von rechts auf dem Geh- und Radweg herannahenden, 15-jährigen Radfahrers. Dieser prallte gegen den Pkw und stürzte anschließend zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Der Autofahrer war zwischenzeitlich, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, davongefahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Fahrer bzw. das gesuchte Fahrzeug, an dem möglicherweise Kennzeichen mit RT-Zulassung angebracht waren, geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07473/ 95210 zu melden. (rn)

