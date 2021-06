Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfallflucht - Zeugen, die zum Impfen anstanden gesucht

Selm (ots)

Am Mittwoch, den 26.05.2021, standen nachmittags mehrere Menschen zum Impfen vor einer Praxis an der Hauptstraße an. Gegen 14.30 Uhr touchierte ein schwarzer Mercedes einen vor der Hausnummer 7 parkenden schwarzen VW Passat und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Ein unbekannter Zeuge hinterließ an der Windschutzscheibe des Geschädigten einen Hinweis zum Verursacher. Die polizeilichen Ermittlungen haben bisher keinen Hinweis auf den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Mercedes ergeben.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Nutzer oder der Nutzerin des Mercedes machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02398 921 3420 oder 921 0.

