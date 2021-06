Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Täter entwendeten Werkzeuge

Unna (ots)

In der Nacht zu Samstag (19.06.2021) drangen unbekannte Täter durch ein Kellerfenster in ein Wohnhaus, welches sich gerade im Umbau befindet, an der Uelzener Dorfstraße ein.

Sie entwendeten diverse Werkzeuge und verließen das Haus vermutlich über die Terrasse.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

