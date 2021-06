Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrzeug überschlägt sich

Unna (ots)

Am 19.06.2021 (Sa.), gegen 10.35 Uhr, befuhr ein 68jähriger Fahrzeugführer aus Unna die Straße Kluse in Unna in Fahrtrichtung Opherdicke. Aufgrund unbekannter Ursache kommt er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Hierbei wurde der 68jährige Fahrzeugführer schwer verletzt. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verblieb. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

