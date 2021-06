Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zwei schwere Verkehrsunfälle innerhalb einer Stunde auf der Olfener Straße in Selm

Selm (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich innerhalb von einer Stunde zwei schwere Verkehrsunfälle auf der Olfener Straße in Selm. Bei dem ersten Verkehrsunfall wurde ein 25 jähriger Selmer auf seinem Motorrad schwer verletzt in ein Krankenhaus mittels Rettungshubschrauber geflogen. Ein Pkw bog aus dem untergeordneten Strandweg auf die Olfener Strasse ein und übersah aus ungeklärter Ursache den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoss im Einmündungsbereich.

Bei dem zweiten Verkehrsunfall auf der Olfener Straße wollten zwei Rollerfahrer (Kleinkrafträder) im Alter von 53 und 58 Jahren von der Olfener Straße in eine weitere Einmündung zum Strandweg nach Links abbiegen. Hierbei übersahen sie den Pkw einer 32 Jährigen, welcher im Gegenverkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoss mit einem Rollerfahrer und dem Auto auf der Olfener Straße. Der andere Rollerfahrer stürzte daraufhin ohne Berührung mit dem Auto. Die beiden Rollerfahrer wurden verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Die Olfener Straße wurde während der Unfallaufnahmen durch die Polizei komplett gesperrt. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden durch eine Abschleppfirma geborgen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell